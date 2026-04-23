'Надувают щеки': эксперт объяснил, почему так много лжи от РФ о ситуации на фронте

По его словам, врагу нужны хорошие новости, чтобы в РФ не поднялся бунт из-за Интернета и возможной мобилизации.

Россияне подготовили определенный план на весенне-летнюю кампанию на фронте, согласно которому должно было произойти серьезное продвижение, но этого не случилось. Об этом в эфире Radio NV сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, ситуация показывает, что Силы обороны Украины лучше подготовлены к обороне и к сражению, наносят больше и более качественных ударов по противнику.

"Потери противника растут в два-три раза при захвате одного квадратного километра территории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время темпы продвижения снижаются", - сказал Кузан.

При этом он добавил, что россияне, несмотря на задействование резервов на Покровском направлении, которые планировали использовать для выхода на административные границы Донецкой области, не имеют серьезных успехов.

"У них продвижение меньше, чем их генштаб себе нарисовал", - отметил эксперт.

По его словам, наши военные применяют дроны на фронте на большую глубину, чем противник, а также уже по оптоволокну украинцы опережают россиян. Он заявил, что даже партнеры признают, что безвозвратные потери оцениваются как 1 к 5 не в пользу россиян. Кузан отмечает, что такие положительные тенденции некоторые партнеры трактуют по-своему, мол, можно уменьшить или не оказывать нам помощь, потому что Украина теперь может справиться сама с РФ.

Кузан рассказал, что россияне приукрашивают информацию о захвате всей Луганской области, об оккупации больших площадей и 80 населенных пунктов за последнее время, потому что приближается новый виток переговорных процессов.

По его словам, у врага нет другого выхода, потому что они разработали определенный план на весенне-летнюю кампанию, согласно которому должно было произойти серьезное продвижение на фронте, но этого не случилось. Он сказал:

"Вся эта ложь рассчитана и на внутреннюю аудиторию. Если не будет побед, а будет просто расход ресурсов, то легитимность Путина и его поддержка очень быстро утратятся. Россияне надувают щеки, но на самом деле ситуация и на внешней арене, и во внутренней политике у них сложная".

По его словам, один из вариантов на столе у Путина - это объявление мобилизации, поэтому и происходит массированный захват Интернета под контроль. При этом он добавил, что "закручивание интернет-гаек" возможно для нас и было бы удобно, потому что это существенно углубит кризис внутри РФ.

"Если России не удастся через контракты набрать необходимое количество людей, то пойдут на мобилизацию", - сказал Кузан.

При этом он добавил, что в России мобилизацию будут оттягивать до последнего:

"Чем больше будет внутренних обострений в России, тем больше это будет тупиком для российского государства".

Война в Украине - потери РФ

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что потери России на поле боя сейчас в 5 раз выше, чем потери Украины, благодаря тому, что уровень уничтожения вражеских беспилотников украинскими военными постоянно растет.

Он считает, что Украина сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем была на любом этапе войны - соотношение потерь сейчас составляет 1:5, то есть один украинский солдат на пятерых российских солдат. Темпы потерь сейчас составляют примерно 150-157 погибших [российских] солдат на квадратный километр.

