Один предмет, который есть в кармане у каждого, нельзя брать на 'ноль', - военный

Жизнь на "нуле" имеет свои жесткие законы.

Несмотря на тяжелые условия на передовой, связь у бойцов почти всегда есть. Однако речь идет именно о военных рациях. А вот брать на позицию мобильный телефон – крайне плохая идея. Об этом в интервью "Главкому" рассказал военнослужащий 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, Герой Украины Любомир Микало.

Рассказывая о том, как 42 суток непрерывно находился на окруженной россиянами передовой позиции в Сумской области, боец подчеркнул, что почти всегда имел стабильную связь с командованием.

"Из подвала выводили антенный кабель на улицу, цепляли метра в полтора над землей, чтобы была более-менее какая-то связь. Было один или два случая, когда пропадала, потому что, возможно, глушил враг", – рассказал военнослужащий.

Вместе с тем за это время боец ни разу не смог напрямую пообщаться с родными. Все потому, что личные телефоны на позицию брать не стоит вообще. Однако это не значит, что защитники на передовой теряют все контакты с домом.

"Перед выходом на позицию я попросил у командира разрешения дать его номер телефона жене на всякий случай. Когда выходил к нашим ребятам на связь, говорил: "У нас все хорошо. Передайте, пожалуйста, жене, что все в порядке, мы держимся". И, соответственно, потом уже от нее мне новости из дома передавали. То есть прямой связи, чтобы мы могли слышать друг друга, к сожалению, не было. Боже упаси, выходить на телефонную связь на позиции, желательно вообще туда телефон не брать", – рассказал военный.

Жизнь на передовых позициях

Как писал УНИАН, боец ТрО Александр Тишаев рассказывал, как более полугода провел на передовой позиции без ротаций под постоянными обстрелами и атаками дронов. Ему с напарником приходилось экономить воду и еду, которую они получали в основном через дроны. Гигиену поддерживали влажными салфетками.

По словам Тишаева, они спали отрывками, поддерживали связь с родными через рацию, ждали благоприятной погоды для ротации, и даже после многих попыток замены оставались на позиции, потому что считали, что момент для ротации не подходящий.

