Более месяца на передовой: в ВСУ рассказали, как дроны изменили ротации на фронте

Защитникам приходится перемещаться в "серую погоду", когда туман значительно ухудшает видимость для врага.

Война на Востоке Украины - это не только боевые столкновения, но и изнуряющая борьба, где ротация, длительное пребывание на передовой и постоянная угроза с воздуха формируют будни солдат и операторов дронов.

Фотожурналист Юлия Кочетова и репортер The Guardian Дэн Саббах пообщались с бойцами 1-го механизированного батальона "Волки Да Винчи". Военные рассказали, почему каждая ротация на восточном фронте является рискованной операцией на выживание.

По словам бойцов, раньше на Новопавловском направлении было безопаснее всего развертываться в темноте, чтобы враг не смог их обнаружить. Тем не менее, россияне все чаще используют дроны с тепловизионными камерами, которые легко могут обнаружить человека с воздуха даже в темноте.

Видео дня

Бойцы поделились с журналистами, что сейчас, вероятно, безопаснее всего перемещаться в "серую погоду", когда туман значительно ухудшает видимость для врага.

Также бойцы рассказали журналистам, что из-за нехватки личного состава и опасности, исходящей от российских беспилотников, время, проводимое военными на передовой, становится все дольше и дольше.

Журналисты выяснили, что один пехотный отряд провел 38 дней на передовой. Сразу за ними на безопасные позиции вернулись операторы дронов, которые провели две недели на передовой.

В издании отметили, что пехота и операторы дронов постоянно взаимодействуют, но выполняют совершенно разные задачи. Операторы чаще всего заняты разведкой или поиском российских диверсантов, а задача пехоты состоит просто в том, чтобы удерживать позицию, скрываться и не попадаться на глаза дронам.

Один из пехотинцев по имени Александр рассказал журналистам, что за 38 дней его отряд не встречал россиян. По его словам, это успех не только с точки зрения выживания, но и с точки зрения удержания позиции.

Война в Украине - последние новости

Ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что в городе Гуляйполе Запорожской области продолжаются бои между ВСУ и россиянами. По его словам, некоторые бои доходят до центра города.

Кроме того, начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов поделился, что оккупантов "вычищают" из Купянска Харьковской области. Он подчеркнул, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в придуманные ими сроки.

Вас также могут заинтересовать новости: