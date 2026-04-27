'Есть предпосылки, что мы сможем двигаться дальше': комбриг о переходе к контрнаступлению

Личного состава для развертывания дополнительных позиций не хватает.

Силы обороны остановили наиболее активную фазу наступательных действий противника. А сейчас необходимо нарастить обороноспособность и создать условия для перехода в контрнаступление, сказал подполковник, комбриг 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которая воюет под Покровском, Руслан (Гранит) Габинет в интервью Радио Свобода.

Он рассказал о важности ротации пехотных подразделений: "Нужно заменить тех людей, которые сидят по 200 дней на позициях. Это влияет на стойкость обороны пехотинца. Также – выставить дополнительные позиции".

Он отметил, что личного состава для развертывания дополнительных позиций не хватает. А пополнение, которое поступает, направляют на замену предыдущих пехотинцев.

Военный рассказал, что участок, за который отвечает бригада, стабилен уже в течение полугода. Но, по его словам, летом наличие зеленой листвы и благоприятные погодные условия позволяли противнику активно инфильтрироваться и проникать в населенные пункты в полосе бригады. Их потом приходилось зачищать.

"Был даже случай: в одном из населенных пунктов противник сделал свой примитивный "флажок", побегал с флагами, помахал, отчитался, что якобы "освободил" населенный пункт. Впоследствии тот же самый противник с этим же флагом попал в плен к нашим подразделениям, действовавшим в зоне ответственности", – рассказал он.

По его словам, населенный пункт полностью зачистили, еще один – освободили, насколько это было возможно, и до сих пор противника там нет. "Есть предпосылки, что если нам удастся выполнить ряд мероприятий, мы сможем двигаться дальше", – прогнозировал командир.

Кроме того, он объяснил продвижение российской армии неправильным подходом к СЗЧ и большим количеством таких случаев. "Личный состав, который есть в армии, не выполнял задачи, потому что он "мигрировал" от батальона резерва к батальону резерва в ожидании перевода в желаемую часть. Это приводило к тому, что людей фактически не было ни у кого – они как бы есть, но их нет", – пояснил он, добавив, что в СЗЧ находится значительная часть армии.

При этом, по его мнению, армия оккупантов превосходит Силы обороны только по количеству людей. Он считает, что в средствах БПЛА достигнут паритет, по боеприпасам к артиллерийским системам дефицита нет, противник не имеет преимущества по технике.

Напомним, что, по мнению экспертов, оккупанты рассматривают Покровское направление как ключ к продвижению в Донецкой области. И хотя у врага серьезные проблемы с личным составом, а потери превышают пополнение, но, как рассказал эксперт Игорь Романенко, противник все еще имеет преимущество в ресурсах.

В Институте изучения войны рассказали, что оккупанты пытаются оттеснить украинские войска от границы, чтобы создать буферные зоны. Такие действия наблюдаются в Харьковской области. Также российские войска усилили попытки проникновения на Купянском направлении.

Кроме того, эксперт Павел Лакийчук рассказал, что на южном фронте меняется баланс сил: там продолжаются встречные бои. И хотя Силы обороны продолжают контратаковать, но наступательный потенциал украинской армии ограничен, а россияне перебрасывают туда дополнительные резервы.

