Россияне атакуют на нескольких направлениях: в ISW рассказали о новых тактиках и подходах

Все чаще враг на мотоциклах пытается прорваться в украинский тыл.

Россияне атакуют по нескольким направлениям, пытаются оттеснить украинские войска от границы, чтобы создать буферные зоны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, задача России в Харьковской области – оттеснить украинские войска от границы, чтобы создать оборонительную буферную зону с Белгородской областью и приблизиться к городу Харьков в пределы досягаемости артиллерийского огня.

В отчете говорится, что россияне все чаще используют мотоциклы в штурмовых операциях, в частности, впервые за долгое время осуществили моторизованный штурм в направлении Волчанских хуторов, используя сухие дороги, чтобы попытаться быстро продвинуться через "зону поражения". Отмечается, что российские войска все чаще осуществляют штурмы на мотоциклах в других секторах театра боевых действий, в частности на Константиновском и Славянском направлениях, в рамках весенне-летнего наступления 2026 года.

Также аналитики отмечают, что российские войска усилили попытки проникновения на Купянском направлении, но 25 апреля не продвинулись вперед. Они возобновили попытки проникновения в Купянск через Голубовку (к северу от Купянска) и через газопроводы, и особенно активны вблизи Кившаровки (к юго-востоку от Купянска).

Кроме того, 25 апреля российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но Силы обороны не только оборонялись, но и контратаковали.

Украинские войска продолжили атаки по ближним тылам российских войск в тактическом районе Константиновка-Дружковка. 25 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь с 24 на 25 апреля украинские войска нанесли удар по району сосредоточения российских войск вблизи Константиновки.

Российские войска также усиливают наступательные операции на Покровском направлении, используя неблагоприятные погодные условия для увеличения численности разведывательных групп. Враг преимущественно использует пехоту ближе к линии фронта, а в тылу – мотоциклы и вездеходы.

На Запорожском направлении российские войска пытались проникнуть в направлении Гуляйполя, но Силы обороны дали отпор.

ISW отмечает, что на Херсонском направлении российские войска продолжают проводить ограниченные наземные атаки и свою кампанию с использованием беспилотников в виде "человеческого сафари" против гражданского населения на Херсонском направлении.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что позиция на поле боя для Украины сейчас является самой сильной и прочной за последний год. Он отметил, что благодаря активному применению дронов ВСУ удалось нивелировать преимущество врага в личном составе.

В то же время руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявлял, что на большинстве направлений фронта российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к попытке будущего глубокого прорыва.

