Оккупанты готовят почву для глубокого прорыва: эксперт оценил ситуацию на фронте

На большинстве направлений фронта российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия для попытки будущего глубокого прорыва. Сейчас враг пытается выйти на оптимальные позиции для возможного наступления, заявил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что для наступления врагу нужны резервы. Если же оккупанты не смогут их пополнить, то на определенных участках они будут вынуждены переходить к обороне.

По словам Лакийчука, на южном фронте ситуация характеризуется изменением баланса сил. На Гуляйпольском и Александровском направлениях идут интенсивные бои, и эти направления следует рассматривать как единый участок фронта на северном фланге, считает эксперт.

"Там продолжаются встречные бои, Силы обороны продолжают контратаковать, но это уже не контрнаступательные действия. Очевидно, что наступательный потенциал украинской армии сейчас ограничен и снижается, тогда как россияне перебрасывают дополнительные резервы", – добавил он.

Враг имеет преимущество в ресурсах и пытается создавать условия для расширения плацдарма для атак с южного направления. К западу от Гуляйполя враг пытается обойти фланг Ореховского узла, говорит эксперт.

"Не думаю, что их конечная цель – добраться до самого Орехова. Задача-минимум на сегодня – пройти как можно дальше на запад через тыл нашей укрепленной линии обороны, чтобы максимально расширить участок для наступления с юга", – продолжил Павел Лакийчук.

В то же время на Донбассе самым горячим является Покровско-Мирноградское направление. После фактического захвата Покровска и Мирнограда россияне накапливают силы и создают тыл для дальнейшего прорыва обороны украинских защитников.

"Пока что это реализуется двумя узкими вклинениями, которые враг пытается расширить, но безуспешно. Силы обороны действуют разумно, нанося удары по флангам, из-за чего замысел противника срывается. В итоге им приходится бросать все новые и новые силы в эти узкие проходы", – отметил эксперт.

Также фиксируются попытки врага прорваться на высоты в районе Часового Яра.

"За последние дни на Часовом Яре было проведено несколько наступательных операций – можно говорить о попытках фронтального наступления на всю агломерацию: Краматорск, Константиновку, Дружковку, Лиман. Здесь противник не отказывается от идеи зайти с севера во фланг, однако Силы обороны активно действуют по флангам российского наступления, разрушая его планы", – резюмировал Павел Лакийчук

Война в Украине: ситуация на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что на передовой с начала суток 25 апреля по состоянию на 22:00 произошло 125 боевых столкновений. На Гуляйпольском направлении враг атаковал 15 раз. 4 попытки наступления противника были зафиксированы на Ореховском направлении.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорит, что российские оккупационные войска рассматривают Покровское направление как ключ к продвижению в Донецкой области. В случае установления контроля над ним оккупанты получат возможность развивать наступление на Славянск и Краматорск.

Вас также могут заинтересовать новости: