Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверяет, что СНБО готов к любому сценарию развития конфликта с Россией.
Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".
Украина, по его словам, находится на постоянном контакте с западными партнерами.
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"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию. <...> Надо понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером; а кто только делает вид, что он наш партнер - те, кто заигрывают с Российской Федерацией, также есть", - отметил Данилов.
Главными партнерами Киева в противостоянии российской агрессии секретарь Совбеза назвал США, Великобританию и Японию.
Ранее Офис президента опубликовал Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма.
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