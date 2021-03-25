Данилов также перечислил главных партнеров Украины в вопросе противодействия агрессии РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверяет, что СНБО готов к любому сценарию развития конфликта с Россией.

Об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

Украина, по его словам, находится на постоянном контакте с западными партнерами.

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"Мне сложно сказать, как будет развиваться ситуация с Российской Федерацией, потому что есть несколько сценариев, он не один. Мы готовы к любому сценарию. <...> Надо понимать, что мы не одиноки, у нас есть партнеры, и мы постоянно с ними общаемся, держим руку на пульсе. У нас есть четкое понимание, что происходит в Европе, в Евросоюзе, кто действительно является нашим партнером; а кто только делает вид, что он наш партнер - те, кто заигрывают с Российской Федерацией, также есть", - отметил Данилов.

Главными партнерами Киева в противостоянии российской агрессии секретарь Совбеза назвал США, Великобританию и Японию.

Ранее Офис президента опубликовал Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма.

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Автор: Юрий Годован