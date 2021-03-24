В документе указано, что целью реализации стратегии является восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

Офис президента опубликовал Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как отмечается на сайте главы государства, стратегия одобрена Советом национальной безопасности и обороны и утверждена указом президента Украины Владимира Зеленского.

Стратегия содержит 97 пунктов и состоит из преамбулы, общих положений, руководящих принципов, приоритетных направлений, предусматривающих следующие положения: защита прав и свобод человека; правовая защита граждан Украины и юридических лиц, права и законные интересы которых нарушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации территории Украины; экономическая политика; социальная и гуманитарная политика; экологическая политика; информационная политика; укрепление национальной устойчивости; международное сотрудничество; оборонная политика и политика безопасности.

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Кроме того, документ включает особенности государственной политики по обеспечению деоккупации Крыма; механизм реализации и ожидаемые результаты от реализации стратегии.

В документе указано, что целью реализации этой стратегии является восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы.

В преамбуле к стратегии отмечается, что Российская Федерация проводит активную милитаризацию временно оккупированной территории АРК и Севастополя, создает военно-стратегический плацдарм распространения зоны вооруженного конфликта с Крымского полуострова на Средиземноморский регион, Ближний Восток и Африку.

"Крымский полуостров постепенно превращается Российской Федерацией в военную базу, становится источником опасности и угрозы для стабильности Европы и всего мира. А в случае размещения на территории Крымского полуострова тактического ядерного оружия и средств его доставки РФ разрушает международный режим нераспространения оружия массового поражения, превращает временно оккупированную территорию АРК и города Севастополя в потенциальную военную мишень, ставит под угрозу безопасность и жизнь граждан Украины", - говорится в документе.

Также отмечается, что на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией системно нарушаются права человека и основные свободы, в частности, право на свободу слова, мирных собраний, свободу мировоззрения и вероисповедания, совершаются преступления против человечности, военные преступления и другие нарушения норм международного права.

Отмечается, что Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией в Крыму нарушаются права коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе право на этническую идентичность, культурную и языковую самобытность, свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу объединений, право на образование, наблюдаются притеснения и системные проявления дискриминации по этническому и религиозному признакам, внедряется целенаправленная политика по изменению демографического состава населения.

С временно оккупированной территории АРК и города Севастополя осуществляется выдавливание украинцев, представителей коренных народов, уничтожение признаков их национальной идентичности.

Подчеркивается, что Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией совершаются действия по противоправному завладению, пользованию и распоряжению имуществом, в том числе земельными участками, которые находятся на временно оккупированной территории Украины и принадлежат государству Украина, Автономной Республике Крым, территориальным громадам, в том числе территориальной громаде города Севастополя, а также гражданам и юридическим лицам Украины.

"Краеугольным элементом политики деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АРК и города Севастополя является реализация комплекса мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера", - говорится в общих положениях стратегии.

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Стратегия деоккупации Крыма

11 марта стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированной территории АР Крым и Севастополя рассмотрели и утвердили члены СНБО Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба описал "три кита" возвращения полуострова: одобренная стратегия, консолидация и синергия.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Константин Гончаров