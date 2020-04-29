Боевики на Донбассе обстреляли жилые дома Золотого-4

Вследствие вражеского огня были повреждены три жилых дома.

Боевики на Донбассе вчера, 28 апреля, обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили принятые на себя обязательства и обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. Открыв огонь с жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате вражеского огня были повреждены три жилых дома. К счастью, никто не пострадал.

"Своими дерзкими действиями оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", - подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, боевики, несмотря на договоренности о перемирии, уже почти две недели ведут огонь по позициям украинских военных в районе Золотого-4 Луганской области.