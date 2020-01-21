Снайперы, артиллерия и пустые улицы: боевики, несмотря на договоренности, обстреливают Золотое-4 (видео)

Жители поселка говорят, что обострение началось 10 дней назад.

Боевики, несмотря на договоренности и перемирие, уже 10 дней ведут огонь по позициям украинских военных в районе Золотого-4 Луганской области.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Украинские бойцы в этом районе в новом году уже понесли потери: есть погибшие, много раненых. Мирные жители из-за вражеского огня не пострадали, но говорят, что никогда не видели таких обстрелов, как сейчас. Поэтому улицы поселка, который только начал привыкать к мирной жизни, снова опустели. После праздников в Золотом-4 снова слышна артиллерия боевиков, а 16 и 18 января от пули снайпера погибли двое бойцов. Еще один украинский защитник отдал свою жизнь 19 января.

Хутор Вольный из-за обстрелов двое суток находится без света. Украинские военные пытались доставить туда ремонтников, но враг в этот момент открыл минометный огонь.

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"Уже 10 дней, как на этом направлении происходит сумасшедшее обострение. В Хуторе Вильном, на Золотом-4 села словно вымерли. На улицах почти никого нет. Даже на шахте, где недавно еще были какие-то работники, сейчас сплошная пустота", - говорится в сюжете.

По словам местных жителей, на новогодние праздники здесь было тихо, но десять дней назад с оккупированной территории началась стрельба из артиллерии. Несмотря на близость линии фронта, в поселке работают магазин и школа, где учатся почти полсотни детей

"Одна большая проблема нашей школы, что нет у нас бомбоубежища. И если какие-то происходят обострения, если обстрелы идут, то мы в помещении школы в коридоре", - рассказал замдиректора школы в Золотом-4 Андрей Кучер.