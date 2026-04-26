Военные США повторили операцию 'Паутина', теперь армия меняет стратегию, – Defence One

Военные Соединенных Штатов Америки отработали на учениях украинскую операцию "Паутина", когда дроны нанесли сокрушительные удары по российским аэродромам.

Операцию американские бойцы повторили во время сентябрьских учений на аэродроме во Флориде. Военные 10-й группы специальных сил осуществили атаку дронов, где в роли защитников выступили подразделения противодействия дронам из различных видов вооруженных сил США. Они в течение недели проходили подготовку с использованием технологий, на разработку которых Пентагон потратил миллиарды долларов, сообщает ресурс Defence One.

Учения на авиабазе Эглин получили название "Операция "Чистый горизонт". Бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий Объединенную межведомственную оперативную группу 401 – координационный центр Пентагона по противодействию дронам, рассказал, что спецназовцы получили опыт в Восточной Европе, в Украине, и поделились тем, что увидели на поле боя.

"Они использовали обычные коммерческие дроны, работающие на радиочастотах. Они использовали дроны с направленными антеннами, которые сложнее заглушить, а также дроны с переключением частот, что обеспечивает более устойчивое соединение против электромагнитных атак. Мы использовали дроны с оптоволоконным управлением… Мы использовали дроны, управляемые через LTE, сотовую сеть", – добавил генерал.

Эта попытка воссоздать поле боя в Украине является значительным отклонением от того, как Пентагон обычно тестирует свою технологию против дронов. Группа провела шесть недель в Украине, где общалась с представителями Сил беспилотных систем.

"Затем мы рассмотрели наиболее перспективные технологии и взяли за основу данные об их характеристиках в Украине, а не результаты внутренних испытаний и оценок министерства", – пояснил Росс.

Полученный опыт привел к изменениям в том, как США планируют защиту объектов и войск и какое оборудование закупают для сбивания дронов. Генерал отметил, что сейчас в США уже существует единое программное решение для отслеживания дронов и единый интерфейс, используемый всеми видами вооруженных сил.

Кроме того, во время учений выявили необходимость уделять больше внимания беспилотным летательным аппаратам большой дальности, которые могут нанести существенный ущерб таким целям, как объекты управления и контроля, логистики или противовоздушной обороны. Для меньших БПЛА Штаты должны разработать дроны-перехватчики, которые будут стоить дешевле ракет.

В материале говорится, что рабочая группа передает информацию американским командующим – в частности тем, кто находится на Ближнем Востоке.

"Мы уже закупили некоторые из этих систем, чтобы начать их интеграцию в Министерстве обороны. За последние шесть недель мы выделили более 600 миллионов долларов на решение этой проблемы, в частности на быструю интеграцию новых технологий противодействия [беспилотным летательным системам]", – добавил Росс.

В проекте бюджета на 2027 год Пентагон просит выделить 75 миллиардов долларов на новые технологии беспилотников. Примечательно, что эта сумма превышает годовой ВВП некоторых стран. Кроме того, она превышает действующий бюджет Корпуса морской пехоты США.

Учения на опыте войны в Украине

Учения армии США с применением FPV-дронов показали, что даже подготовленные подразделения испытывают серьезные трудности при попытке их перехвата. На учениях использовались дроны Matrix-T, представляющие собой квадрокоптеры со скоростью до 130 миль в час (около 210 км/ч), по характеристикам близкие к тем, что применяются в Украине.

