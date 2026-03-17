Украинская 'Паутина' показала уязвимость западных армий, – Business Insider

Проведенная украинскими спецслужбами в июне 2025 года операция "Паутина" с применением беспилотников стала важным сигналом для западных армий. Она продемонстрировала, насколько эффективными могут быть относительно дешевые дроны против дорогостоящей военной техники, пишет Business Insider.

Речь идет о масштабной атаке беспилотников по российским авиабазам "Дягилево", "Оленья", "Иваново", "Белая", во время которой было повреждено и уничтожено более 40 самолетов российской стратегической авиации. Эта атака стала одной из самых знаковых операций с использованием дронов за время ведения войны в Украине. Общий ущерб, по оценкам аналитиков, нанес россиянам ущерб на сумму около 7 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают, что эта операция показала ключевую особенность современной войны: дешевые беспилотники способны наносить серьезный урон дорогим и высокотехнологичным системам вооружения. Относительно недорогие средства поражения могут уничтожать технику, стоимость которой исчисляется сотнями миллионов долларов.

По словам военных специалистов, именно такой тип угрозы сейчас заставляет армии стран НАТО пересматривать свои подходы к обороне. Защита крупных баз, аэродромов и складов становится более сложной, чем ранее, поскольку небольшие дроны могут проникать на территорию военных объектов, обходя традиционные системы противовоздушной обороны.

В армии США уже начали активно изучать опыт Украины, пишет издание. По словам директора курса повышения квалификации по применению беспилотных летательных аппаратов в армии США, разработанного для ускорения обучения ведению боевых действий с использованием малых дронов, майор Рэйчел Мартин заявила изданию Business Insider, что украинская операция "Паутина" – это "единственное мероприятие, о котором я рассказываю своим студентам". По ее словам, подобные операции демонстрируют, что даже ограниченные ресурсы могут привести к уничтожению стратегически важной техники.

На фоне этого американские военные расширяют программы подготовки операторов беспилотников и увеличивают закупки дронов. В ближайшие годы США планируют приобрести сотни тысяч беспилотных систем различного назначения.

Генерал-лейтенант Эндрю Гебара, заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США, заявил, что "прорывные" технологии, такие как беспилотники, использованные в войне на Украине, "будут иметь серьезные последствия не только для наших бомбардировочных или ядерных сил, но и для любой критически важной инфраструктуры".

Отставной маршал авиации Грег Багвелл, прослуживший 36 лет в Королевских ВВС Великобритании и занимавший должность директора по совместным боевым действиям, заявил, что операция "Паутина" содержит важные уроки, которые должны усвоить союзники по НАТО.

В то же время эксперты подчеркивают, что дроны не являются универсальным оружием. Они способны существенно изменить характер боевых действий, однако не могут полностью заменить традиционные средства вооружения – артиллерию, авиацию или ракетные системы.

Тем не менее опыт войны в Украине уже стал одним из ключевых источников уроков для западных армий. Военные аналитики считают, что массовое использование беспилотников будет играть всё более важную роль в будущих конфликтах.

Особенности спецоперации "Паутина"

После успешной атаки на российские аэродромы 1 июня 2025 года, СБУ отчиталась о повреждении более 40 бортов во время операции "Паутина". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения противник применял для атак по Украине самолеты-носители стратегической авиации.

После раскрытия деталей, издание CNN сообщило со ссылкой на свои источники, что Украина передавала министру обороны США Питу Хегсету регулярные обновления по спецоперации "Паутина".

Как сообщил обозреватель The Washington Post Макс Бут, атака Украины на российские аэродромы сыграла такую же роль в военной истории, как и атака Японии на Перл-Харбор в 1941 году, полностью переписав правила ведения войны. Так и Украина выявила уязвимость авиабаз по всему миру.

Операция "Паутина", заставила Соединенные Штаты пересмотреть защиту собственных оборонных объектов от атак дронов. В частности, внимание привлекли авиабазы с F-35 и оборонные заводы, оказавшиеся уязвимыми из-за бюрократических пробелов.

