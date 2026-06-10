Россию атаковали дроны и ракеты: прилетело по НПЗ и военному заводу (видео)

По заводу "ВНИИР-Прогресс" ударили ракетами "Фламинго".

Несколько регионов России ночью и утром оказались под атакой дронов и ракет, поражены важные цели.

Как пишет Astra, жители Самарской области сообщали о многочисленных взрывах, после чего над городом поднялся столб дыма. Согласно анализу видео и фото, в результате атаки атакован и горит Куйбышевский НПЗ в Самаре.

Куйбышевский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов региона. Он производит более 30 видов нефтепродуктов и имеет мощность около 7 млн. тонн в год.

Видео дня

ВСУ уже атаковали завод – в январе, а также в августе 2025 года, тогда Куйбышевский НПЗ приостанавливал работу после атаки.

Также утром взрывы звучали в Чебоксарах (Чувашская Республика), был атакован военный завод "ВНИИР-Прогресс", там вспыхнул пожар.

В соцсетях пишут, что по заводу ударили ракетами "Фламинго".

Глава Чувашии уже подтвердил ракетную атаку на город, заявив, что были атакованы "объекты инфраструктуры".

"На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры", - написал он.

На заводе "ВНИИР-Пргресс" изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер".

Там также выпускают ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы - антенны "Комета", которые обеспечивают работу с GLONASS/GPS и имеют защиту от глушения сигнала. Такие модули используются в оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых шахедах.

Как пишет Astra, административное здание завода сейчас защищено сетками, на территории предприятия построены металлические башни, на которые над всей территорией натянуты сетки после предыдущей атаки в мае этого года. Однако, по всей видимости, ситуацию это не спасло.

Удары по России

Как писал УНИАН, ночью 7 июня Силы специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтехранилищам во временно оккупированном Крыму. По данным ССО, подразделения Middle-strike поразили нефтебазу "Семиколодезянская" и нефтяной терминал.

А в ночь на 8 июня дроны атаковали одну из крупнейших нефтебаз на Кавказе - "Грушовая", которая входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис".

Также Украина приближается к созданию собственных баллистических ракет, которые будут иметь дальность примерно 850 километров. Как рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, в настоящее время на этапе летных испытаний находится зенитная ракета FP-7, но разработчики уже работают над значительно более мощной ракетой - FP-9.

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