Украина скоро сможет бить по РФ своей баллистикой: под прицелом Москва и не только (карта)

Летные испытания могут начаться уже в июне-июле.

Украина приближается к созданию собственных баллистических ракет, которые будут иметь дальность примерно 850 километров. Как рассказал "Телеграфу" авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, в настоящее время на этапе летных испытаний находится зенитная ракета FP-7, но разработчики уже работают над значительно более мощной ракетой - FP-9.

Он отметил, что FP-7 летает на 200 километров, но сейчас нужно подтвердить эту дальность. В то же время, FP-9 будет иметь заявленную дальность 850 километров.

По оценкам эксперта, летные испытания могут начаться уже в июне-июле. Помимо дальности в 850 км, ракета может развивать скорость около 2200 м/с, точность поражения цели – 20 метров, вес боевой части – около 800 кг.

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Таким образом, в эту дальность попадают не только Крымский мост или Москва, но и ряд российских НПЗ. Помимо Москвы в зоне поражения окажутся Белгород, Курск, Воронеж, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк, Орел, Краснодар, Калуга, Рязань, Саратов, Пенза, Ярославль, Нижний Новгород.

Что известно о ракете FP-9

Как сообщал УНИАН, FP-9 по своим габаритам может превзойти не только российский "Искандер", но и советский "Скад". Поскольку параметры FP-7 примерно известны, это позволяет сделать вывод, что длина новой ракеты может составлять около 12,5 метра, а диаметр – до 1,1 метра. Ранее были озвучены следующие характеристики этой ракеты: дальность полета – 855 км, боевая часть – 800 кг, что реально может долететь до Москвы.

Таким образом, FP-9 оказывается больше, чем 9М723 ОТРК "Искандер", а также превосходит по размерам Р-17 "Эльбрус", которые долгое время считались ориентиром для подобных систем.

Кроме того, известно, что во всех странах Европы нет собственного производства баллистических ракет оперативно-тактического класса. Поэтому Украине приходится самостоятельно налаживать этот процесс, преодолевая все возможные препятствия.

Олег Катков, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express, рассказал, что существует лишь очень незначительное количество французских межконтинентальных баллистических ракет для подводных лодок, но это оружие для Третьей мировой войны, поскольку оно способно нести ядерные заряды. Однако, по его словам, аналогов ATACMS, какого-то "Искандера", того самого российского, во всей Европе просто нет.

При этом он отметил, что очень спорным вопросом является то, сможет ли Россия сбивать украинские баллистические ракеты. В РФ есть комплексы С-400, которые якобы должны перехватывать такие цели, но есть ряд видео, когда они не смогли сбить ракеты ATACMS. Комплексы С-400 тратили много ресурсов и промахивались.

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