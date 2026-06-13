Под Москвой взорвали бывшего 'министра госбезопасности ДНР': что известно

Бывший глава "МГБ ДНР" Андрей Пинчук остался жив, хотя взрыв повредил его дом в Подмосковье.

В Новой Москве произошло покушение на бывшего главу так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Андрея Пинчука, который с 2014 года участвовал в российской агрессии против Украины.

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, инцидент произошел в поселке Щапово. Пинчук получил неизвестную посылку, открыл ее, а затем прогремел взрыв.

В результате детонации был поврежден дом – взрывная волна выбила окна и повредила двери.

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Сам Пинчук выжил, пишут каналы. По его словам, избежать серьезных последствий помогли быстрая реакция и бронированные двери дома.

Кто такой Андрей Пинчук

Андрей Пинчук является бывшим сотрудником российских спецслужб. Весной 2014 года он прибыл в оккупированную часть Донецкой области, где присоединился к созданию силовых структур подконтрольной Кремлю группировки "ДНР".

В июле 2014 года Пинчук возглавил так называемое "МГБ ДНР" и отвечал за формирование контрразведывательных и карательных органов псевдореспублики. Его структура занималась преследованием проукраинских активистов, задержаниями, допросами и борьбой с противниками оккупационной администрации.

После отставки в 2015 году он вернулся в Россию, где выступал в качестве политического комментатора и публично поддерживал войну против Украины.

Инцидент произошел на фоне ряда нападений на российских военных и силовиков. В частности, 9 июня в Балашисе Московской области в результате подрыва автомобиля погиб полковник Дамир Давыдов, который отвечал за поставки ракетных и артиллерийских боеприпасов для российской армии.

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