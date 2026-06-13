Дроны 'разнесли' морской терминал в Краснодарском крае: вспыхнул пожар

По данным российских властей, один человек погиб, еще трое получили ранения.

В ночь на субботу, 13 июня, в Темрюкском районе Краснодарского края РФ беспилотники атаковали морской терминал. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщают Telegram-канал Exilenova+ и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, дроны попали по территории морского терминала, после чего возникло возгорание. Российские власти заявляют об одном погибшем и трех пострадавших.

Для ликвидации последствий атаки на объект привлекли 96 спасателей и более 30 единиц специальной техники, в том числе подразделения МЧС России.

Видео дня

Информация о масштабах повреждений морского терминала в настоящее время уточняется. Официальных данных о влиянии атаки на работу объекта пока не обнародовано.

Атаки на объекты в России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июня украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет.

Также в ту ночь был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области. Расстояние от линии фронта – более 900 километров.

В свою очередь, в результате атаки на Россию 12 июня были поражены два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты врага.

Вас также могут заинтересовать новости: