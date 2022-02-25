На момент попадания осколков, 50 воспитанников и персонал находились в другом помещении.

Российская армия обстреляла, вероятно, из систем залпового огня "Град" город Ворзель в Киевской области. Осколки попали в здание детского дома, в котором на тот момент находились 50 детей.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в соцсети.

"При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей", - сообщила она.

Венедиктова уточнила, что пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломков дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"Пока дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - отметила генпрокурор.

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