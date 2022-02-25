Это северо-западнее Киева.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что у Киева наибольшая опасность сейчас развивается по направлению Дымер - Иванков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинге.

"Наибольшая опасность сейчас развивается с направления Дымер-Иванков. То есть это северо-западнее Киева. Там бои сейчас уже идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча. Попытаются наступать российские войска, но там наши механизированные десантные части выставили надежный заслон. Уничтожено несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, работать "Джавелины" как раз", - сказал Арестович.

Он добавил, что Киев готовится к обороне.

Арестович также отметил: "Сейчас распространяется очень много фейков: якобы на Оболони уже высадили десант, русские уже там, здесь и так далее. Это элементы дезинформации, которая проводится. Такие сообщения будут каждые 15 минут нарастать. Не верьте им. Пользуйтесь только официальными источниками".

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