Граждан призвали быть начеку.

В Сухопутных войсках ВСУ предупредили о возможном заходе оккупантов в город Ворзель Киевской области.

"ВОРЗЕЛЬ, КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ возможен заход противника в окружающие населенные пункты. Будьте начеку!",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле пгт Иванков. "В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подрвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.