Особенностью нынешнего "Си Бриза" станет то, что вместо сухопутной компоненты появится амфибийная.

К участию в украинско-американских учениях "Си Бриз – 2022" приглашены более 60 стран.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских сил ВСУ Facebook, ссылаясь на результаты начального конференции по планированию учений, завершившейся в Одессе.

Обучение планируют провести в классическом варианте, то есть с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой.

"По сравнению с прошлым годом будет увеличена морская компонента "Си Бриза - 2022", - рассказал руководитель по планированию действий морской компоненты с украинской стороны капитан 1 ранга Кирилл Задачин.

В частности, уже подтвердили участие в морской компоненте обучения и определились с участниками и силами и средствами США, Великобритания, Болгария, Румыния, Грузия и другие.

Уже сделано распределение этих сил по тактическим группам, которые будут задействованы в определенных районах проведения учений в северо-западной части Черного моря. Также, как подчеркнули в пресс-центре, разработан проект сценария обучения, определились с районами проведения "Си Бриза – 2022" и с ориентировочным перечнем мероприятий подготовки, которые спланированы во время обучения.

Отмечается, что особенностью нынешнего "Си Бриза" станет то, что вместо сухопутной компоненты появится амфибийная.

Как пояснил офицер группы планирования амфибийной компоненты учений, старший лейтенант Карим Федоров, морская пехота Украины стремится приобретать способности к действиям именно амфибийных операций в прибрежных районах, речных и морских.

"Есть целый комплекс мер, касающихся непосредственно морской пехоты, поэтому структура нынешнего обучения и "подогнана" под этот концепт", - сказал он.

По его словам, во время конференции удалось договориться по целому комплексу мероприятий подготовки подразделений морской пехоты в рамках подготовки к учениям. В частности, речь идет о подготовке штаба батальона, который будет участвовать в "Си Бризе-2022" от украинской стороны, а также по выполнению задач в соответствии с замыслом и будущего плана действий подразделений во время учений.

"Сценарий учений предусматривает уделение основного внимания именно амфибийной компоненте на суше. То есть силы и средства ВМС Украины и вооруженных сил стран партнеров будут нацелены на поддержку операции, которая будет проходить на суше. Также стоит добавить, что во время написания сценария и при рассмотрении вариантов действий во время непосредственного выполнения задач учитывались актуальные угрозы, которые сейчас стоят перед Украиной", - отметил Федоров.

Также он сообщил, что по состоянию на сегодня уже утверждено участие в амфибийной составляющей Корпуса морской пехоты США, подразделения Вооруженных сил Грузии и подразделения миротворческого батальона Вооруженных сил Молдовы. Полный состав участников станет известен позже.

Международные военные учения в Украине на 2022 год

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2021 года Верховная Рада приняла закон о допуске иностранных военных в Украине для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

В частности, речь идет о многонациональных обучении по подготовке подразделений вооруженных сил - "Объединенные усилия – 2022", украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2022", украинско-британские учения "Козак Мейс – 2022", многонациональные учения "Светлая лавина – 2022", украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американские учения "Си Бриз – 2022", украинско-румынские учения "Ріверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая арка – 2022" и учения "Викинг – 2022".

Для финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году предусмотрено 106 млн 548,33 тыс. грн (из которых 52 млн 072,59 тыс. грн - на территории Украины).