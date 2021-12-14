На это предусмотрено выделить 106,5 млн грн.

Верховная Рада Украины приняла закон о допуске иностранных военных в Украине для участия в многонациональных учениях в 2022 году.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за президентский закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях" (6359) проголосовали 318 народных депутатов Украины.

Читайте такжеВ Украине пройдут учения с участием военных из 5 стран НАТОПринятие закона дает возможность принять решение президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о многонациональных обучении по подготовке подразделений вооруженных сил - "Объединенные Усилия – 2022", украинско-американские учения "Репид Трайдент – 2022", украинско-британские учения "Казак Мейс – 2022", многонациональные учения "Светлая Лавина – 2022", украинско-польские учения "Сильвер Сейбер – 2022", украинско-американские учения "Си Бриз – 2022", украинско-румынские учения "Ріверайн – 2022", многонациональные учения "Кленовая Арка – 2022" и учения "Викинг – 2022".

В первом приложении к закону сказано, что стратегический курс по обретению Украиной членства в НАТО и ЕС, а также сложная текущая военно-политическая ситуация и признание Украины членом Программы расширенных возможностей НАТО создают необходимость в поддержании и наращивании оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины, в том числе и путем проведения многонациональных учений на территории Украины с привлечением подразделений вооруженных сил государств-членов НАТО, государств-участниц программы "Партнерство ради мира" и партнеров.

Согласно пояснительной записке, для финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году предусмотрено 106 млн 548,33 тыс. гривен (из которых 52 млн 072,59 тыс. гривен - на территории Украины).

Эти средства планируется выделить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" по направлениям "Подготовка войск, проведение операций и международных учений", "Закупка горюче-смазочных материалов" и "Квартирно-эксплуатационное обеспечение".

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Автор: Надя Пришляк