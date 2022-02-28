Ситуация в Николаеве 28 февраля остается контролируемой.

28 февраля украинским военным удалось остановить транспорт оккупантов, который ехал в сторону Николаева. Об этом рассказал глава Николаевской ОДА Виталий Ким.

По его словам, ситуация в областном центре постепенно меняется. "Вчера по колонне, которая вышла к нам, был нанесен удар двумя единицами: одну сбили, но вторая достигла цели и противник большой колонны остался без поставок с дизельным топливом, у них не с чем было идти дальше, они остановились", — сказал Виталий Ким.

Сейчас четыре российских машины стоят без топлива прямо в поле и не могут сдвинуться.

"Местные спросили: "Что стоите, будете стрелять? Ответили: "Нет". Но они без соляры, ждут, как раз им подвозят, они их заберут. Но ситуация такова, что вчера удалось остановить планировавшуюся на нас колонну", - говорит глава ОДА.

Ранее мы рассказывали, что ВСУ обнаружили в Николаевской области много российских диверсантов и мародеров.