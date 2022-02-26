В ведомстве предупреждают, что россияне и дальше будут пытаться разрушать критическую инфраструктуру по всей Украине.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отмечает, что россияне и дальше будут пытаться разрушать критическую инфраструктуру по всей Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Рада".

Отвечая на вопрос, ожидаются ли дальнейшие попытки оккупантов разрушать критическую инфраструктуру, Денисенко подчеркнул: "Безусловно, россияне будут пробовать дальше разрушать критическую инфраструктуру по всей Украине. Это касается не только Киева, но и, к сожалению, всей Украины".

В то же время, подчеркнул он, ключевая задача россиян - это Киев.

"Поэтому будет делаться все от себя зависящее для того, чтобы ухудшить жизнь киевлян, для того, чтобы заставить нас сдаваться. Этого, безусловно, не будет, потому что это наша Отечественная война, и в этой украинской Отечественной войне мы должны выстоять и должны победить", - подчеркнул советник министра.