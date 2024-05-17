Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

На пятницу, 17 мая, во Львове и Львовской области объявили повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 17 мая утром и днем порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 17 мая

По данным синоптиков, сегодня погоду на Львовщине будет определять восточная часть циклонической депрессии с центрами над Европой.

Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью днем по области составит +18°...+23°, а во Львове столбики термометров покажут +20°...+22°.

Погода 17 мая - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет наблюдаться переменная облачность.

Без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях пройдут небольшие дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем +16°...+21°, на востоке страны +13°...+18°, на высокогорье Карпат +7°...+12°.

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