Певица назвала номер украинок самым роскошным.

Известная украинская певица Оля Полякова высказалась о представительницах Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona и Jerry Heil. Артистка дала свою оценку постановке и дуэту.

Оля Полякова с юмором отметила, что конкурсный трек Alyona Alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria" заполонил все музыкальные чарты и звучал отовсюду. Он особенно завирусился в соцсетях.

"Эта Мать Тереза и Дева Мария - просто везде, как открываешь телефон... Мне кажется, сейчас открываешь, я не знаю, кастрюлю с борщом - и оттуда эта Дева Мария", - прокомментировала Полякова.

Певица высоко оценила выступление девушек на конкурсе. Отдельно она отметила постановку номера, режиссером которого стала Таню Муиньо:

Я вообще считаю, что это самый роскошный номер за всю историю, потому что он полон тех смыслов, которые мы все переживаем. И борьбы, и нежности, непокорности, поднятия духа. Таню Муиньо просто фантастически подошла к работе. Это очень визуально красивая работа. Девушки очень круто с ней справились. Я поздравляю наших девушек - фантастически представили нашу страну на Евровидении.

Как известно, песенный конкурс Евровидение состоялся 11 мая. Украинки Alyona Alyona и Jerry Heil заняли на шоу третье место. Более того, украинский дуэт установил рекорд на Евровидении. Украина стала единственной участницей шоу, которая уже 18 раз проходила в гранд-финал.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой объяснил, стоит ли Alyona Alyona и Jerry Heil дальше выступать в дуэте.

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