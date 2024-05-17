Ведущий поделился, почему ему не удалось обновить военные данные.

Известный украинский ведущий, звезда проекта "Говорить вся країна" Алексей Суханов рассказал о походе в ТЦК. Телеведущий признался, что он был не удачным, поскольку ему не удалось обновить свои военные данные.

Алексей Суханов рассказал, что когда он пришел в военкомат, то увидел там немалое скопление людей. По его словам, он простоял в очереди некоторое время, но так и не попал в ТЦК, потому что спешил на работу. Поэтому решил заглянуть в структуру в другой раз.

"Я еще не ходил (в ТЦК - УНИАН), у меня была попытка, но большая очередь. Они по несколько часов только работают. А как это можно успеть? Я приехал, а они в девять открываются, а там уже с восьми очереди. Я приехал, немного постоял, понял, что я не успеваю. Что я могу сделать, если у меня съемки? Я же не могу сорвать этот процесс", - отметил телеведущий.

Несмотря на первую неудачную попытку, Суханов все же планирует обновить данные в ТЦК. Как поделился Алексей, на днях у него начнется отпуск и тогда он снова пойдет в военкомат. Шоумен надеется, что в следующий раз у него все получится.

"Сейчас у нас будет отпуск, тогда у меня будет больше свободного времени", - сказал Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал, как ему предлагали дать взятку за украинское гражданство.

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