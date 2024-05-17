Россия продолжает терять солдат в полях Украины: Генштаб обновил потери (инфографика)

Также было уничтожено 18 танков, 14 ББМ и 38 артсистем.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обезвредили еще 1410 вражеских солдат на фронте.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 17 мая Россия потеряла в войне против Украины 489 870 военных. Также было уничтожено много военной техники и вооружения:

танков - 7547 (+18);

боевых бронированных машин - 14552 (+14);

артиллерийских систем - 12603 (+38);

РСЗВ - 1071 (+1);

средства ПВО - 800 (+2);

самолетов - 353 (+2);

вертолетов - 326 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10073 (+45);

крылатые ракеты - 2200 (+0);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17104 (+56);

специальная техника - 2062 (+7).

Кроме того, этой ночью враг атаковал Украину, запустив 20 дронов из Приморско-Ахтарска и Курска. Силы ПВО уничтожили все цели Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

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Война в Украине - последние новости

Как пишет Reuters, Россия продолжает усиливать давление на украинских защитников на востоке. Украина готовится к крупному наступлению оккупационных войск. Вблизи Сумской области враг наращивает силы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация выбрала газовую инфраструктуру на западе Украины своей целью.

NYT прогнозирует, что Украину ждет тяжелый год. Целью прорыва на Харьковщине не является захват города-миллионника, а лишь отвлечение сил с горячих направлений Донбасса.

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