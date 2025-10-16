В подземном хранилище нефтебазы может уместиться объем семи железнодорожных эшелонов.

Россияне усилили оборону главной нефтебазы Черноморского флота РФ в Инкермане после атак ВСУ на нефтебазу в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев. "По периметру объекта расставлены зенитные пулеметные установки на "Камазах", часть из них перемещается, меняя позиции. Постоянно прикрывают нефтебазу ЗРПК "Панцирь-С1", размещенный на Зеленой Горке над Севастопольской бухтой, и ЗРК "Бук-М2" на горе Шампань", - отмечается в публикации.

По данным ресурса, Черноморский флот РФ хранит стратегические и текущие запасы горюче-смазочных материалов на нефтебазе в Инкермане, расположенной в Нефтяной гавани. Здесь, говорится в сообщении, находятся десятки наземных цистерн различного объема. Кроме того, имеется подземное хранилище, общий объем которого составляет более 7 железнодорожных эшелонов. Оно фактически неуязвимо для поражения дронами и ракетами.

Видео дня

В то же время, наземные резервуары сейчас практически не используются.

"Вероятно, Черноморский флот РФ усилил оборону, чтобы защитить от повреждения наземную инфраструктуру нефтебазы - трубопроводы, перекачивающие насосы", - "Крымский ветер".

Ситуация в оккупированном Крыму

Как писал УНИАН, на днях в Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду объектов оккупантов. В частности, был атакован Феодосийский морской нефтяной терминал, на его территории произошел масштабный пожар.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что повреждены 16 резервуаров с горючим. Нефтяной терминал в Феодосии – важное логистическое звено в снабжении армии РФ горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, - примерно 193 тыс. куб. м.

Вас также могут заинтересовать новости: