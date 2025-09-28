Россияне хотели скрыть этот инцидент, который произошел в Азовском море в Темрюцком заливе 7 августа.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М", принадлежащий к 41-й бригаде ракетных кораблей и катеров, в начале августа врезался в танкер, убегая от украинских морских дронов.

Как пишет издание Defence Express, россияне пытались скрыть повреждения корабля в результате этого небоевого инцидента, но в сеть всплыли документы, подтверждающие факт столкновения корабля с танкером.

Издание со ссылкой на документы отметило, что инцидент произошел в Азовском море в Темрюкском заливе 7 августа. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ обнародовал схему маневрирования малого ракетного корабля "Вышний Волочек" во время столкновения с танкером "Назан".

Аналитики издания обратили внимание на такой нюанс - согласно слитому отчету, в 3 часа 59 минут утра из-за обнаружения в небе группы дронов, вероятно украинских, кораблю был дан приказ выполнить поворот на обратный курс через левый борт.

А уже всего через шесть минут, в 4 часа 05 минут, произошло столкновение корабля "Вышний Волочек" с танкером "Назан" левым бортом - эпизод определили как "авария, связанная с управлением корабля".

Аналитики отметили, что в документах говорится о деформации корпуса и корпусных конструкций.

25 сентября главная база Черноморского флота РФ подверглась атаке. Ранее российское командование передислоцировало корабли ЧФ РФ из района оккупированного Севастополя на базу в Новороссийск. Причиной стало то, что база Севастополя стала уязвимой из-за украинских атак беспилотников и ракет.

