Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам РФ, ослабляя наступательный и военно-экономический потенциал страны-агрессора. Подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар.

Отмечается, что нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Кроме того, по данным Генштаба, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области).

Удары по объектам РФ

Как сообщал УНИАН, 13 октября во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили ряд объектов, которые работают на войну против Украины. Среди них - Феодосийский морской нефтяной терминал. Беспилотники попали как минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы начался масштабный пожар.

Также была поражена подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой.

Кроме того сообщалось о серии взрывов в районе подстанции 330 кВ "Симферополь".

