Сам Александр Пустовалов в ту ночь гостил у дочери на Подоле.

Во время ракетно-дроновой атаки 10 октября на Киев россияне разрушили квартиру народного артиста УССР Александра Пустовалова, который пережил блокаду Ленинграда. Об этом пишет Главком.

В ту ночь произошло попадание обломков российского дрона в 17-этажку в Печерском районе столицы, в доме начался масштабный пожар.

85-летняя киевлянка Марина Жук-Жукова, жена Александра Пустовалова, рассказала, что ее муж как раз гостил у дочери на Подоле. Примерно в два часа ночи женщина находилась на кухне, где собиралась заварить себе кофе. В этот момент в помещение влетели обломки вражеского дрона - квартира начала гореть.

Женщине удалось сквозь дым и пламя добраться до выхода из квартиры. Дверь вынесла ударная волна. Уже на лестнице общего пользования жену художника нашли спасатели. После экстренные службы доставили ее в больницу.

Пустовалов Александр Иванович - украинский военный хоровой дирижер, народный артист УССР. Родился 6 февраля 1937 года в Ленинграде.

Окончил Ленинградскую консерваторию, выступал в военных ансамблях песни и пляски. С 1974 года - начальник, художественный руководитель Ансамбля песни и танца Киевского военного округа.

Как сообщал ранее УНИАН, в результате российской атаки в Печерском районе Киева возник пожар на 6-7-м этажах 17-тиэтажного дома. Повреждения получили несколько квартир. Людей эвакуировали из их жилищ.

В результате ударов РФ в Киеве возникли значительные перебои со светом и транспортом. Пострадали 12 человек. 8 из них находились в больницах. В ДТЭК сообщили, что часть города остались без света. В доме в Печерском районе спасатели спасли 20 человек.

В результате российского удара по Киеву ввели изменения в движении общественного транспорта. В частности, сообщалось об изменениях в работе "красной" и "синей" линий метро. Наземный общественный транспорт в столице после обстрела также курсировал с изменениями.

