Сообщается о взрывах в разных городах Украины.

С вечера 9 октября российские оккупационные войска терроризируют Украину ударными дронами типа "Шахед". О пребывании вражеских беспилотников в воздушном пространстве нашей страны сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость обновляется...

Обновлено 00:19: Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в Киеве могут быть перебои со светом и водоснабжением, заявил Виталий Кличко.

"Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию", – добавил городской голова.

Обновлено 00:09: По данным ВС ВСУ, вражеские дроны летят в направлении Сум, Харькова, Киева и Днепра.

По состоянию на 23:55 было известно о взрывах в ряде городов Украины, в том числе в Днепре. В Киеве же работают силы противовоздушной обороны, информировал мэр города Виталий Кличко. СМИ сообщали, что в столице наблюдались определенные перебои со светом – официально эта информация пока не подтверждена.

Кроме того, средства ПВО работают в Запорожье, заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Между тем эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов говорит, что давно не видел такого количества "Шахедов" в небе над Украиной.

Россия, вероятно, определила для себя новую стратегическую задачу на фронте. Из доклада военного руководства РФ следует, что Москва, похоже, нацелилась на захват Запорожья.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, мы это сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", – сказал американский лидер.

