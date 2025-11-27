Аналитик Келвин Вонг ожидает, что стоимость нефти марки WTI будет колебаться в диапазоне 56,80-60,40 доллара за баррель.

Цены на нефть 27 ноября пошли вниз на фоне ожиданий возможного перемирия между Украиной и Россией, которое потенциально может привести к отмене части западных санкций против российских поставок, сообщает Reuters.

"Цены на нефть сегодня утром постепенно снижаются, главным образом, благодаря надеждам на прорыв в мирном процессе в Украине и более широкой отмене военной премии, но рынок все еще чувствует себя неуверенным в преддверии встречи ОПЕК+ и снижения экономической активности в США из-за Дня благодарения", - отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

По данным портала Investing, торги начались с существенного падения нефтяных котировок. По состоянию на 6:45 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась на 39 центов, до 62,15 доллара за баррель - минимума с начала торгового дня. Американская нефть WTI тоже начала день со снижения. В 5:45 по киевскому времени котировки упали до дневного минимума - 58,29 доллара за баррель, то есть потеряли 36 центов по сравнению со стартом торгов.

Впрочем пока "черное золото" вернулось к росту. По состоянию на 11:00 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросла на 4 цента, до 62,58 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI, в свою очередь, подросла на 8 центов, до 58,73 доллара за баррель. Периодически котировки возвращаются к падению.

Как пишет Reuters, специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф на следующей неделе вместе с другими американскими чиновниками отправится в Москву для проведения переговоров с российским руководством относительно возможного плана прекращения войны в Украине. Однако Россия, в свою очередь, дает понять, что не пойдет на уступки.

"Реальная ситуация такова, что цены чувствительны к новостям, и любой серьезный прогресс в мирных переговорах (по завершению российско-украинской войны, - УНИАН) приведет к упрощению поставок российской нефти на рынок, который и без того перенасыщен, что сохранит тенденцию к снижению цен на нефть в среднесрочной перспективе с лишь кратковременными скачками", - добавила Сачдева.

Однако снижение котировок сдерживают ожидания относительно нового снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре. Журналисты объясняют, что обычно снижение ставки стимулирует экономический рост и усиливает спрос на нефть.

"Цена на нефть WTI, вероятно, будет колебаться в диапазоне от 56,80 до 60,40 долларf США до конца года", - прогнозирует старший аналитик рынка OANDA Келвин Вонг.

По данным издания, ОПЕК+ не планирует пока менять объем добычи нефти. Вместе с тем, некоторые члены группы, которая добывает около половины мировой нефти, с апреля будут бурить больше, чтобы завоевать долю рынка.

"Мирный план" США - последние новости

20 ноября СМИ опубликовали один из вариантов мирного плана завершения российско-украинской войны. Он, в частности, предусматривает ограничение численности ВСУ и признание временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской области де-факто российскими.

После шквала критики и доработок мирный план сократился с 28 до 19 пунктов, а ключевые вопросы должны решить Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Впрочем Россию вроде бы не устраивала даже первая версия мирного плана.

