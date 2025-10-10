Изменения коснулись как метрополитена, так и наземного общественного транспорта.

Вследствие российского ракетного удара по Киеву произошли изменения в графиках движения общественного транспорта.

В частности, сообщается об изменениях в работе "красной" линии: движение поездов - от станции "Академгородок" до "Лесной", время ожидания поезда - 6 минут.

Сейчас "красная" и "синяя" линии метро работают в обычном режиме. Зеленая линия осуществляет перевозки пассажиров между станциями "Сырец" - "Выдубичи".

Между станциями "Славутич" - "Красный хутор" поезда не курсируют.

Наземный общественный транспорт в столице после обстрела также курсирует с изменениями.

"Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает", - говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Для обеспечения сообщения районов курсируют автобусы:

№37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

В КГГА предупредили, что движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города.

"Просим пассажиров следить за обновлениями на официальных ресурсах КП "Киевпастранс" и КГГА", - призвали киевлян.

Кроме того, из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульв. Леси Украинки на бульв. Николая Михновского в направлении ст. м. "Лыбедская"

Удар по Киеву

Ночью россияне совершили массированную атаку на столицу с применением "Шахедов". В результате атаки была повреждена энергоинфраструктура и жилой дом в центре города.

В настоящее время известно, что в результате атаки врага на столицу пострадали 12 человек, 8 из них находятся в больницах, еще 4 получают помощь амбулаторно.

