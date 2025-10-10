Левый берег города пока без энергоснабжения.

Ночью россияне совершили массированный налет на столицу с применением ударных БПЛА "Шахед", в результате атаки известно о повреждении энергоинфраструктуры и жилых домов.

Как сообщили в ГСЧС, в Печерском районе падение обломков вызвало пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы, пятеро переданы медикам.

В Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию - без возгорания и разрушений.

В то же время мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города пока без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением.

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", - сообщил он.

Также в результате сложной энергетической ситуации в Киеве сейчас перебои с движением метро. В частности, движение с правого на левый берег пока не происходит, увеличен интервал между поездами.

Так, на красной линии поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.

На синей линии поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.

На зеленой линии поезда будут курсировать между станциями "Сырец" - "Кловская", интервал движения - 7 минут. Движение поездов между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно.

В то же время в "Укрзализныце" сообщили, что Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану, возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов.

Атака на Украину - что известно

С вечера 9 октября российские оккупационные войска терроризировали Украину "Шахедами, в Запорожье погиб ребенок.

А тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия вскоре сядут за стол переговоров.

"Это ужасная война. Она хуже, чем любой конфликт со времен окончания Второй мировой войны. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы заключим там соглашение, мы это сделаем. Много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - сказал американский лидер.

