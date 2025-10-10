В общем радиотехническими войсками Воздушных сил выявлено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения.

В ночь на 10 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram. В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА различных типов):

Видео дня

465 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Шахты, Приморско-Ахтарск - РФ, около 200 из них - "Шахеды";

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области РФ;

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: оккупированный Крым; Ростовская и Брянская области РФ);

12 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: оккупированный Крым; Ростовская и Брянская области РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

9 крылатых ракет Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

"Кроме того, 4 вражеские ракеты не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются). Зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых (обломки) на 7 локациях", - проинформировали в Воздушных силах.

Ночной удар по Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский, реагируя на российскую атаку по Украине, подчеркнул, что это "циничная и просчитанная атака".

По его словам, на многих объектах энергетической инфраструктуры продолжается ликвидация последствий вражеского удара. В Киеве бригады работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Также есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: