Эксперты отметили, что корабли РФ в Азовском море более защищены от морских дронов, но не от ракет дальнего радиуса.

Россия начала использовать Азовское море для ударов по Украине. В Москве пытаются найти безопасное место для своих кораблей.

Издание business insider пишет, что Черноморский флот РФ сильно пострадал. Атаки со стороны Украины вынудили российские военные корабли покинуть Крым и переместиться в более безопасные воды, где они также подверглись нападению.

Мэтью Бойс, старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Гудзоновского института, сказал, что контроль России над всей береговой линией Азовского моря "затрудняет Украине развертывание морских беспилотников", но это не означает, что суда в этом районе защищены от украинских дронов и ракет.

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"Азовское море относительно безопаснее, поскольку надводный флот теоретически может воспользоваться более надежной защитой с суши и, похоже, недосягаем для морских беспилотников Украины", - сказал Бэзил Джермонд, эксперт по морской безопасности из британского Ланкастерского университета.

Уединенный район

По мнению Марка Темницкого, научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета, отход от Черного моря - признак того, что российские войска "постепенно учатся на ошибках, которые они совершили за последние 2,5 года".

Азовское море находится рядом с оккупированными Россией районами Украины, а значит, российские суда там будут лучше защищены, сказал он. Россия также строит оборону вокруг Керченского пролива. Украинские морские беспилотники должны пройти этот маршрут, чтобы достичь Азовского моря, сказал Скотт Савитц, старший инженер RAND, беспартийного аналитического центра.

"Это облегчает обнаружение дронов россиянами и наведение на них", - сказал он. "Более того, в замкнутом Азовском море корабли РФ могут укрыться под наземной противоракетной обороной. Это может затруднить атаки беспилотников и самолетов Украины".

По словам Брайана Кларка, бывшего офицера ВМС США и эксперта по вопросам обороны из Гудзоновского института, украинским самолетам придется облетать Крым, а значит стать целью для средств ПВО на пути к точкам пуска над Черным морем.

"Между тем, российские ракеты могут достичь большей части Украины из Азовского моря и портов вдоль российского черноморского побережья", - сказал Кларк.

Но безопасность, обеспечиваемая Азовским морем, не является "абсолютной", сказал Стивен Хоррелл, старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики.

"Стоящие на якорях корабли все еще очень уязвимы для высокоточных ударов с большей дальности, например, с помощью западных систем", - сказал он.

Это может закончиться очередным фиаско

Игорь Деланоэ, заместитель руководителя франко-российского аналитического центра Observo, считает, что российский флот может столкнуться с теми же проблемами в Азовском море, что и в Черном.

По словам Савица, Украина также может найти способ более эффективно атаковать российские корабли, "пользуясь тем, что они закрыты в небольшом водоеме, что облегчает их отслеживание".

Удар РФ по Украине из Азовского моря - последние новости

Пресс-секретарь южного военного командования Дмитрий Плетенчук заявил, что российские военные корабли начали ракетные стрельбы из Азовского моря.

По его словам, атака, в ходе которой было выпущено четыре ракеты, стала "важным поворотным моментом": Россия использует Азовское море, поскольку считает его более безопасным, чем Черное море.

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