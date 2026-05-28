Вблизи Турции дроны атаковали три танкера из 'теневого флота' РФ, – СМИ

Сообщается, что два из них подверглись нападению, когда пытались забрать груз первого атакованого судна.

В четверг три танкера, задействованные в транспортировке российской нефти, были атакованы беспилотниками в Черном море у северного побережья Турции. Об этом сообщило судоходное агентство Tribeca, пишет издание Türkiye Today.

В частности, танкер James II, шедший под флагом Палау и двигавшийся в балласте, был подбит примерно в 80 километрах к северу от района Туркели и в 77 километрах от пролива. По данным Tribeca, было повреждено машинное отделение. На момент нападения на борту находилось двадцать членов экипажа.

"На место происшествия были направлены катера береговой охраны. Сообщается, что все члены экипажа на борту всех трех судов спасены", – сообщило агентство.

Еще два танкера, Altura и Velora, идущие под флагом Сьерра-Леоне и также находившиеся в балласте, были атакованы во время переброски грузов между судами.

Как сообщал УНИАН, российский военный фрегат "Адмирал Григорович" почти 2 месяца патрулирует воды у побережья Великобритании и сопровождает танкеры так называемого "теневого флота" РФ, несмотря на обещания Лондона усилить давление на российское судоходство.

Корабль Черноморского флота РФ неоднократно замечали в Ла-Манше и у восточного побережья Англии. По данным британских СМИ, с апреля "Адмирал Григорович" сопровождал более десятка российских танкеров, вспомогательных судов и одну подводную лодку через воды вокруг Великобритании.

При этом Королевский флот не проводил перехватов, хотя некоторые маршруты российского корабля проходили через британские территориальные воды.

