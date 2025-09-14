Продукцией предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатки.

Дроны атаковали ведущее военное химическое предприятие в Пермском крае России. Как сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, 13 сентября ударные БпЛА ГУР поразили критически важное для российского военно-промышленного комплекса предприятие химической промышленности.

Речь идет о ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России. Это второй по размерам производитель химической продукции органического синтеза.

Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от украинской границы. По предварительной информации, в результате удара было повреждено оборудование для производства карбамида.

Видео дня

"Продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид", - отметил источник.

Операция была реализована Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР.

Последние удары по России

Как сообщал УНИАН, ранее источник в ГУР отметил, что украинские спецслужбы осуществили операцию по прекращению железнодорожного сообщения на двух железнодорожных ветках в России.

Во время неудачного разминирования на одной из локаций произошел подрыв, в результате которого двое росгвардейцев погибли, а еще один получил минно-взрывную ампутацию нижних конечностей.

Источник в разведке отметил, что эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: