Пытаются защитить логистику от украинских ударов: Флэш раскрыл тактику россиян (видео)

В настоящее время россияне пытаются организовать патрулирование трасс.

Российские оккупанты начали предпринимать попытки защитить свои логистические маршруты от украинских ударов.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в Telegram-канале. "Как я и ожидал, враг не стал просто так сидеть сложа руки, наблюдая за ударами по логистике", - отметил он.

По данным Флэша, в настоящее время россияне пытаются организовать патрулирование трасс зенитными дронами-перехватчиками в сочетании с работой радиолокационных систем.

"На этот шаг нам нужно ответить своим шагом. В этом и заключается суть войны технологий", - подчеркнул военный.

Удары по российской логистике

В течение последних недель Силы обороны Украины существенно усилили кампанию по нанесению ударов по российской логистике на юге и востоке. Основными целями стали автомобильные маршруты снабжения, мосты, склады боеприпасов, топливные базы и транспортные узлы, обеспечивающие российскую группировку в оккупированном Крыму и на южном фронте.

В этом месяце ВСУ нанесли удары по нескольким мостам, используемым для обеспечения российских войск в Крыму, в частности в районе Чонгара. После атак оккупанты были вынуждены ограничивать движение и переводить транспорт на альтернативные маршруты.

В ночь на 18 июня дроны нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.

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