Враг наступал двумя колоннами одновременно: десантники остановили штурм в Донецкой области

Противник стремился прорвать линию обороны, высадить пехоту и занять выгодные позиции.

На Славянском направлении десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ остановили двухдневный механизированный штурм противника. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

"На днях российские войска совершили несколько волн атак на позиции украинских десантников. Для штурмовых действий противник задействовал 28 мотоциклов, танк, 3 БМП (бронированные машины пехоты - УНИАН), 7 единиц автомобильной техники и более 50 человек живой силы", - рассказали военные.

По имеющейся информации, враг пытался прорвать линию обороны, высадить пехоту и занять выгодные рубежи.

Видео дня

Как поясняют в ДШВ, две вражеские колонны одновременно выдвинулись по разным маршрутам: одна - из населенного пункта Платоновка в направлении Закитного, другая - из города Сиверск в направлении поселка Кривая Лука.

Однако, несмотря на усилия противника, благодаря его своевременному обнаружению и слаженным действиям разведки и подразделений БпС, штурмовые действия были остановлены еще на подступах к первой линии обороны.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал УНИАН, вокруг Константиновки в Донецкой области ситуация продолжает осложняться. По данным DeepState, подразделения РФ оказывают давление на город сразу с нескольких направлений.

В частности, вражеская пехота зафиксирована с восточного направления через Новодмитровку, также оккупанты активны вблизи Берестка и Ильиновки. По словам аналитиков, российские войска могут пытаться реализовать сценарий, схожий с тем, который ранее применялся во время боев за Покровск.

То есть постепенное продвижение, использование небольших пехотных групп, организация засад и применение ударных дронов для установления огневого контроля над логистикой.

Вас также могут заинтересовать новости: