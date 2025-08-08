ГУР показало, как поразили ценный радар 'Енисей' оккупантов из комплекса С-500 в Крыму (видео)

"Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Воины подразделения "Призраки" Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины во время операции на территории временно оккупированного Крыма поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале государства-агрессора России - 98Л6 "Енисей".

Как сообщила пресс-служба разведки, редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

В то же время, эта система может использоваться с вражескими комплексами С-400 "Триумф".

"Поражение "Енисея" - существенный удар о возможностях системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму", - отметили в ГУР.

Больше об ударах по Крыму

Как сообщал УНИАН, накануне в Крыму украинские разведчики уничтожили несколько радиолокационных станций РФ, также поражен десантный катер. В частности, уклоняясь от российских ракет, боевые дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16", а также сожгли три российские радиолокационные станции - "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е.

По словам аналитиков, в основе РЛС "Енисей " - многоэлементная помехозащищенная активная фазированная антенная решетка (АФАР), позволяющая сопровождать гиперзвуковые цели, которые движутся на высотах до 120 километров со скоростью до 4800 м/с (17280 км/ч). То есть, как отмечают специалисты, система фактически позволяет осуществлять перехват низкоорбитальных космических целей. Она работает за счет излучения радиоволн, которые попадают в потенциальные цели и отражаются от них на радаре. Блок обработки данных системы анализирует эти возвращенные сигналы, чтобы определить местоположение, скорость и направление движения цели.

Вас также могут заинтересовать новости: