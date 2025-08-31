Иван Ступак говорит, что перед отопительным сезоном россияне попытаются нанести удары по энергетической инфраструктуре.

Российские захватчики могут в очередной раз попытаться сделать зиму холодной для Украины через массированные обстрелы объектов энергетики. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире Радио NV.

"Не хочу нагнетать, но эта зима может быть непростой. Я не говорю, что будет "караул-караул" - сейчас нет таких предпосылок, но, должны понимать, что может быть тяжеловато", - считает Ступак.

Он объяснил это тем, что россияне будут желать получить сатисфакцию после атак по российским НПЗ. Поэтому перед отопительным сезонам попытаются массированно ударить по энергетической инфраструктуре Украины.

"Эти обстрелы вызывают огромное возмущение в России. Без преувеличения. Это вызывает недоразумение: почему уже три с половиной года продолжается война, в НПЗ все еще незащищены и Украине удается их уничтожать?", - отметил Ступак.

Он добавил, что россияне пытались утешаться после ударов по объектам компании SOCAR в Одесской области.

"Но у нас есть топливо, все равно. А Российская Федерация, которая нефть добывает и перерабатывает, начинает сталкиваться с проблемами", - подчеркнул Ступак.

Прогнозы ISW

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские захватчики могут усилить воздушные атаки по Украине в ближайшие недели. Одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, Украина также подготовила планы для нанесения ударов в глубине территории РФ. Он сказал, что запланированные мероприятия уже полностью подготовлены.

