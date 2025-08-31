Кремль использовал подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске для накопления дронов и ракет.

Россияне могут усилить воздушные атаки по Украине в ближайшие недели. Одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что Кремль использовал подготовку к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа для накопления дронов и ракет.

В ISW подчеркнули, что в это же время РФ продолжала наносить ограниченные удары по Украине. Россияне пытались убедить администрацию США в том, что они добросовестные переговорщики и якобы хотят завершения войны.

"Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников, а также ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне предстоящей зимы", - сказано в отчете ISW.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, что в ночь на 31 августа россияне массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В частности, был нанесен удар по городу Черноморск, где расположен одноименный морской порт.

Известно, что в ночь на 31 августа по Черноморску было запущено рекордное количество "Шахедов". В результате атаки более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Кроме того, в ночь на 30 августа оккупанты запустили по Украине ударные дроны и ракеты. В Запорожье в результате атаки пострадали по меньшей мере 24 человека. Погиб один человек.

