В то же время Ткачук отметил увеличение количества украинских ударов по России.

Российские оккупанты уменьшили количество атак вглубь Украины на фоне встречи Путина с Трампом. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Андрей Ткачук - майор ВСУ, политолог.

"Они это понимают, неоднократно слышали в свою сторону заявления Трампа после атак по Киеву. И именно до 15 августа они будут выдерживать эту паузу. Однако после этого надо быть осторожными. Ведь это их типичная реакция - давить на общество. Что вот, мы дали вам сигнал - давите на своего президента, пусть соглашается на наши условия. И в ночь с 15 на 16, с 16 на 17 - мы можем ожидать воздушных ударов. Если не договорятся о чем-то обратном во время разговора", - сказал Ткачук.

В то же время он отметил, что Украина начала системно отрабатывать по российской территории. По словам военного, 2025 год стал квинтэссенцией такой работы Украины.

"Мы системно доходим до того, что каждую неделю что-то на России пылает - логистические маршруты, НПЗ. Мы начинаем бить очень эффективно. И именно поэтому россияне начинают вбрасывать в информационное пространство тематику воздушного перемирия. Ведь мы, к сожалению, научились переживать зиму без электроэнергии. А они переживать такие зимы уже не готовы. Особенно когда мы бьем по НПЗ и это может существенно ударить по возможностям отрасли в целом на территории России", - добавил Ткачук.

Накануне в результате атаки дронами начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Ранее по этому НПЗ уже дважды били украинские БПЛА - 31 января и 3 февраля этого года, после чего он останавливал работу.

Также незадолго до этого дроны атаковали НПЗ еще в двух областях. Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Роснефть", приостановил прием нефти. Также БПЛА нанесли удар по НПЗ в Республике Коми.

