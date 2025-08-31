Силы обороны Украины готовятся наносить новые удары вглубь территории государства-агрессора, России. Соответствующие средства подготовлены. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Фейсбук по итогам доклада Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
"Детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Также ситуацию в приграничье Сумщины и на Харьковщине. Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", - подчеркнул Зеленский.
Как отметил президент, доклад Сырского прежде всего касался Покровского направления, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери.
"Наши подразделения продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта. В целом по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач. На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия", - сообщил Зеленский.
Он выразил благодарность каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты.
Война в Украине: воздушные удары
Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, россияне могут усилить воздушные атаки по Украине в ближайшие недели. Одной из главных целей врага могут стать объекты энергетической инфраструктуры.
Тем временем продолжается украинская кампания ударов по российским НПЗ. В ночь на субботу были поражены заводы в Сызрани и в Краснодарском крае.