Россия ударила по Одессе: разрушены дома, отель и фуникулер, среди раненых есть дети (фото)

В ночь на 27 апреля российская армия нанесла по Одессе массированный удар дронами, что привело к значительным разрушениям в городе и большому количеству раненых гражданских лиц, среди которых есть дети.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, по состоянию на утро известно, что в городе пострадали 11 человек. В том числе речь идет о двух детях – 10-летней девочке и 1-летнем малыше.

"Пострадали также 6 мужчин в возрасте от 27 до 63 лет и 3 женщины в возрасте от 26 до 50 лет. Возбуждено производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса – военные преступления", – сказала Верба.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак подчеркнул, что ночь для города была чрезвычайно тяжелой. "Враг совершил массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы", – отметил чиновник.

По его словам, наибольшие повреждения зафиксированы в Приморском районе: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Именно здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.

Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы Одессы, где враг нанес удары по жилым многоэтажкам, частной застройке и транспортным средствам.

Более 250 сотрудников служб и коммунальщиков работали на местах всю ночь. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а жителям поврежденных домов – помощь и консультации по вопросам компенсаций, отметил чиновник.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС уточнили, что в результате попадания в 3-этажный жилой дом разрушены квартиры и возник пожар – пострадали 3 человека. Также зафиксировано разрушение гостиницы и возгорание автомобиля рядом, где получила травмы еще один человек.

По другому адресу произошло возгорание грузовых автомобилей.

"В результате ударов загорелись дачные постройки, пострадал один человек. Разрушениям подверглась квартира на 15-м этаже 25-этажного жилого дома. Еще в одном районе повреждена веранда частного дома – травмированы двое детей. Кроме того, возникли пожары в неработающем магазине и на одесском фуникулере", – сообщили в ГСЧС.

По информации начальника Одесской ОГА Олега Кипера, повреждения зафиксированы в трех районах города, повреждены, в том числе, склады, во многих зданиях выбито остекление. Повреждения получила также припортовая территория, добавил Кипер.

Как сообщают очевидцы , пострадал отель, расположенный на побережье города, в районе пляжа Ланжерон, многоэтажка, находящаяся недалеко от пляжа "Видрада". Люди пишут в соцсетях, что в здании жилого комплекса "Кадор" – дыра.

В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" проинформировали, что враг в очередной раз нанес удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и объектам, обеспечивающим работу морского коридора. В результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые уже ликвидированы.

Также во время движения по морскому коридору оккупанты атаковали торговое судно RAMCO (флаг Науру). Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано силами экипажа. Предварительно – моряки не пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: