Россия может накопить такое количество дронов за две недели, но с запуском могут быть проблемы.

Сейчас за месяц Россия способна производить где-то 5500 беспилотников разного типа. При чем, "шахедов" из этого количества примерно две трети. Может ли враг нанести массированный удар по Украине, использовав 2000 дронов за раз, ответил в интервью "Телеграф" авиационный эксперт Богдан Долинце.

По мнению эксперта, такое количество дронов в России изготавливают за две недели. Если страна-агрессор и решит запустить одновременно по территории Украины 2000 дронов, это вызовет ряд проблем для врага. В первую очередь, возникнет проблема с подготовкой экипажей к расчетам, запускающим эти беспилотники.

"Если использовать уже имеющиеся ресурсы, пусковые площадки и т.д., то теоретически это можно выполнить", - отметил Долинце.

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Однако, он добавил, что для запуска такого количества беспилотников врагу понадобится от 12 до 16 часов.

"Мы должны понимать, что для этого Россия должна фактически две недели накапливать все изделия и не использовать их", - добавил эксперт.

Также Долинце объяснил, что России в таком случае надо будет еще все эти беспилотники запрограммировать, определиться с маршрутом их полетов, а также иметь перечень целей в Украине, которые они должны поразить. И это для врага станет еще одной проблемой.

По словам эксперта, Россия сейчас действительно использует большинство дронов-"приманок", но и на них враг начал устанавливать взрывчатку.

"Их задача - нанести хотя бы какой-то вред гражданскому населению, инфраструктуре", - рассказал эксперт.

Также Долинце добавил, что такие беспилотники очень опасны для представителей ГСЧС, которые занимаются их обезвреживанием. Однако, главной целью запуска Россией этих дронов является перегрузка нашей системы ПВО.

Массированные атаки РФ по Украине

Ранее УНИАН писал, что военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, что в Луцке не удалось сбить во время российской атаки ракеты "Кинжал" из-за нехватки комплексов, способных их перехватывать и подчеркнул, что вины военных в этом нет.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина обратилась к США с просьбой передать еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot и добавил, что Белый дом пока этот запрос рассматривает.

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