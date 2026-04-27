РФ атаковала Одессу с помощью дронов: есть попадания в жилые дома, много раненых

Российская оккупационная армия ночью 27 апреля массированно атаковала Одессу ударными дронами, известно о попаданиях в жилые дома, есть пострадавшие. Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 00:40, мониторинговые каналы предупредили, что со стороны Черного моря на город надвигаются десятки "Шахедов". Вскоре в Одессе начались взрывы.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, по предварительной информации, в нескольких районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, складских помещений и автомобилей.

Кроме того, повреждено здание гостиницы и частные автомобили.

Видео дня

"К сожалению, есть информация о пострадавших. В пределах города также зафиксировано падение обломков БПЛА. На местах происшествий возникли локальные пожары", – подчеркнул чиновник.

По его словам, пострадало не менее девяти человек. На местах происшествий работают все профильные службы. Данные о последствиях атаки уточняются.

Впоследствии глава Одесской МВА Сергей Лысак уточнил, что есть попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города и уже известно о 13 пострадавших.

"Все соответствующие службы и медики работают на местах попаданий. Развертываются оперативные штабы. Оказываем помощь пострадавшим и ликвидируем последствия атаки", – добавил Лысак.

В соцсетях люди пишут, что в городе несколько пожаров, в частности, горит жилой дом, в том числе речь идет об одном из жилых комплексов "Кадор".

Атаки на Одессу: последние новости

Напомним, в ночь на 26 апреля российская оккупационная армия нанесла удар с помощью дронов по Одесской области – повреждена гражданская и портовая инфраструктура, жилой сектор, пострадал человек. Пострадал один человек. В результате удара на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт, возникли пожары, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, повреждения также получил объект промышленной инфраструктуры. Кроме того, зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту на погрузке.

