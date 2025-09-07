По словам Стармера, Путин считает, что может действовать безнаказанно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил массированную воздушную атаку по Украине, которую совершили российские оккупанты в ночь с 6 на 7 сентября. Его слова цитирует The Telegraph.

Стармер заявил, что потрясен ночной атакой РФ по Киеву и другим регионам Украины. Он отметил, что россияне убили мирных жителей и повредили украинскую инфраструктуру.

"Впервые был нанесен ущерб сердцу гражданского правительства Украины (удар по Кабмину - УНИАН). Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру", - подчеркнул британский премьер.

В издании напомнили, что, по данным Воздушных сил Украины, ночью россияне запустили около 805 дронов и 13 ракет. Это один из самых массированных ударов по Украине с начала полномасштабной войны.

Ночной удар России по Украине - что известно

Напомним, что россияне в ночь с 6 на 7 сентября совершили массированный комбинированный удар по Украине. Были атакованы Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса. Есть разрушения, раненые и погибшие.

Отмечается, что в Кременчугском районе Полтавской области повреждено одно из предприятий и дорожное покрытие моста через реку Днепр. В результате атаки по Киеву погибли по меньшей мере два человека, среди них ребенок.

Начальник Киевской городской военной администрации рассказал, что в Киеве более 10 локаций получили повреждения. Есть прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.

Ткаченко поделился, что в Святошинском районе погибли мать и ее сын, которому было всего 3 месяца. Отец ребенка получил тяжелые травмы.

Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты нанесли удар по зданию Кабинета министров Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в результате обстрела в Кабмине никто не пострадал.

